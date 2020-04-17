Tarsus Belediyesi, maske ve eldivenler için tıbbi atık kutuları hazırladı

Kutular, başta belediye yerleşkesi olmak üzere insan yoğunluğunun fazla olduğu tüm noktalara yerleştirilecek.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri; belediye çalışanlarının ve vatandaşların korona virüsten korunmak için kullandıkları maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının düzenli şekilde muhafaza edilmesini sağlamak ve insan sağlığını tehdit etmesini önlemek amacıyla belediye yerleşkesiyle birlikte, kamu kurumları başta olmak üzere kalabalığın fazla olduğu diğer noktalara ‘tıbbi atık kutusu' yerleştirecek.

Temizlik İşleri Müdürlüğünde yapılan çalışmayla daha önce geri dönüşüm için kullanılan kutular, tıbbi atık kutularına dönüştürüldü. ‘Evde kal' mesajı ile birlikte kullanılan maske ve eldivenlerin içine atılmasını sağlamak amacıyla üzerinde uyarıcı yazıların bulunduğu sarı renkli tıbbi atık kutuları, belediye birimleri başta olmak üzere ilçe genelindeki kurumlara dağıtılacak.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, tıbbi atık kutularını öncelikli olarak belediyenin kalabalık birimleri ve kamu kurumlarına dağıtmayı amaçladıklarını belirterek, ihtiyaç halinde kutuların sayılarının çoğaltılarak Tarsus'taki tüm önemli noktalara dağıtımlarının gerçekleşeceğini söyledi. Maske ve eldivenlerin kullanımından gelişigüzel yerlere atılmaması gerektiğini ve bulaşıcı hastalık riski taşıdığını belirten Başkan Bozdoğan, “İlçe genelindeki kamu kurumları ve benzeri yerlere yerleştireceğimiz tıbbi atık kutuları ile korona virüs salgını mücadelelerimiz kapsamında önlem almış olacağız. Bu şekilde çalışanlarımız ve vatandaşlarımız kullandıkları maske ve eldivenleri bu kutuların içine atarak bulaşıcılığı en aza indirmiş olacak” dedi.