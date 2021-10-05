Tarsus Belediyesi, minik öğrencileri patili dostlarla buluşturdu

Tarsus Belediyesi ayrıca açtığı stantta vatandaşlara ücretsiz olarak kedi ve köpek maması dağıttı.

Tarsus Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Köpek Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi farklı ve renkli bir etkinliğe sahne oldu. Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında belediyeye bağlı kreşler ile Tarsus genelindeki kreşlerde okul öncesi eğitimlerini alan minik çocuklar, öğretmenlerinin gözetiminde köpek bakım evini gezdi, patili dostlarla buluştu. Birçok çocuğun ilk kez bir köpekle temas kurmanın heyecanını yaşadığı etkinlikte çocuklar, köpeklerle oynadı, barınma ve beslenme alanlarını inceledi, bakım merkezi görevlilerinden bilgi aldı.

Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Osman Polat ve bakım merkezi çalışanları çocuklara etkinlik sonunda ikramda bulundu, hayvan sevgisini, hayvanlarını korumanın önemini ve hayvan sahiplenmek isteyenlerin mutlaka belediyelere ait barınak ve bakım merkezlerine başvurması gerektiğini anlattı.

Tarsus Belediyesi Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla açtığı stantlarda evinde kedi ve köpekle yaşayan ya da sokaklarda kedi, köpek beslemesi yapan vatandaşlar ücretsiz mama dağıttı.