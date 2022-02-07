Tarsus Belediyesi personeli, Kapadokya'da hem eğitim aldı hem tatil yaptı

Tarsus Belediyesi, personeli için Kapadokya'da eğitim kampı düzenledi. Personel, kampta 2022 yatırım yılında gerçekleştirilecek olan proje ve çalışmaların planlanması amacıyla Kapadokya'da hem hizmet içi eğitim kampına katıldı hem de tatil yapma imkanı buldu.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Kapadokya'da bir otelde personel için hizmet içi eğitim kampı düzenlendi. Kampa, Tarsus Belediye Başkan Yardımcıları Orhan Tekeli, Yasin Akdağcık ve Şakir Yılmaz ile Temizlik İşleri Müdürü Seyhan Bayır, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Serdal Demirel'in yanı sıra Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Muhtarlık İşleri, Veteriner Hizmetleri, İnsan Kaynakları ve Makina İkmal Bakım ve Onarım müdürlüklerinde çalışan personel katıldı.

Eğitim kampında, Tarsus Belediyesi çalışanları, 2022 yılında hayata geçirilecek olan projeler ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerin gerçekleştirildiği toplantılara katıldı. Toplantılarda proje ve çalışmalar hakkında fikir alışverişlerinin yanı sıra personelin kurum aidiyeti, iletişimi, motivasyonu ve gün içinde karşılaştıkları durumlara karşı stres, çatışma ve öfke kontrolü üzerine bilgilendirmeler yapıldı. Hem bilgilendirme hem de yoğun tempo öncesi personele dinlenme imkanı verilen eğitim kampında, çalışanların kurum yararına hareket etme konusunda motive etmek amaçlandı.

“Daha yaşanılabilir bir Tarsus için çalışıyoruz”

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bu yıl yoğun geçecek olan hizmet maratonunu masaya yatırmak, yeni yapılacak olan hizmetlerin planlamasını yapmak, ayrıca personelin yoğun tempo öncesi dinlenmesini sağlamak amacıyla eğitim kampı düzenlediklerini söyledi. Bozdoğan, “2022 yılı bizim için yatırım yılıdır. Gerçekleştireceğimiz plan ve projelerle daha yaşanılabilir bir Tarsus için çalışıyoruz. Bu kapsamda, personelimizle yoğun bir çalışma maratonuna girerek en iyi hizmeti sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle vatandaşlarımız için sahada aktif olarak çalışan, daha önce tatil yapabilme imkanı bulamamış personelimiz düzenlenen eğitim kampında hem proje ve çalışmaların planlanması konusunda eğitim alırken hem de dinlenme imkanı elde etti. İş yerlerinde çalışanların moral ve motivasyonlarının üst düzeyde tutulması büyük önem taşımaktadır” dedi.