Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na ödül

'Ezop' adlı oyunlarıyla, bağımsız bir jüri tarafından yılın yapımı, yılın yönetmeni ve yılın en iyi performansı ödüllerine layık görülen Tarsus Belediyesi Tiyatrosu sanatçıları, İstanbul'da düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Tarsus Belediyesi Tiyatrosu sanatçıları, İstanbul Kadıköy Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da düzenlenen 8. Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri töreninde kente kazandırılan ödülleri aldı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz 'Şehir Tiyatrosu'nun oyuncuları tarafından bu güne kadar başarılı bir şekilde sahnelenen oyunlar binlerce izleyiciye ulaştı. Tiyatrocularımızın bu performanslarının ödüle layık görülmesi beni oldukça mutlu etti" dedi.

Tarsus'un sosyokültürel yaşantısına renk katarak hareketlilik getirmek, unutulmaya yüz tutmuş sanat dallarını destekleyerek halkın bu konudaki özlemine son vermek ve gençleri sanata yönlendirmek amacıyla başlattıkları girişimlerin, meyvesini vermeye başladığını kaydeden Bozdoğan, "Anadolu'daki ve yurt dışındaki tiyatro hareketlerini takip ederek, tiyatro sanatını yaşatanlara ödüller veren Yeni Tiyatro Dergisi, bu yıl 2. Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri kapsamında 71, 8. Emek ve Başarı Ödülleri kapsamında ise 72 ödül sunarken, ödüllerden 4'ünü Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatromuz aldı. Alınan ödüllerin adı benim için ayrı bir önem taşıyor. Emek ve başarı, yani emek olmadan başarı zaten olmuyor. Bu nedenle emek vererek başarı elde edip, dikkatleri üzerinde toplayıp bu başarılarını ödüller ile taçlandıran tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

2. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri jürisi, ‘yılın yapımı' ödülünü Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Ezop' adlı esere, 'Haşmet Zeybek En İyi Yönetmen Ödülü'nü Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun ‘Ezop' adlı oyunu dolayısıyla Nihat Çapar'a, 'Yılın performansı ödülü'nü yine 'Ezop' oyunundaki rolüyle Murat Çapar'a vermişti. Jüri ayrıca Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a 'emek ödülü' verilmesini kararlaştırmıştı.