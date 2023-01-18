Tarsus Belediyesi standı, Çukurova Kitap Fuarında yoğun ilgi görüyor

Mersin'in Tarsus Belediyesi, Adana Çukurova 15. Kitap Fuarı'nda Tarsus yayınları ve yazarları ile ilçeyi temsil ediyor. Her gün farklı bir Tarsuslu yazarın katılım sağladığı fuarda Tarsus Belediyesinin, ilçenin tanıtımına katkı sunduğu belirtildi.

Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesinin desteği ile düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı, Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde okurlarla buluştu. Bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sunan Fuarda, panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan bir dizi kültür etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca 9 gün boyunca düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşma fırsatı yakalıyor. Tarsus Belediyesi de belediyenin yayınları, Tarsus içerikli yayınlar, Tarsus yayınevleri ve Tarsuslu yazarlar ile 9 gün boyunca Çukurovalı okurlarla buluşuyor. Adana Çukurova 15. Kitap Fuarında 711 D nolu stantta bulunan Tarsus Belediyesi, Tarsuslu yazarlar ve Tarsus yayınları ile fuarda yoğun ilgi görüyor.

10 bin yıllık tarihiyle Çukurova tarihinin merkezi olan Tarsus'un, araştırmacılar ve yazarların özel ilgisiyle karşılandığını belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Çukurova Kitap Fuarı'nda Tarsus'un ve Tarsus'a dair yazılı kaynakların yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Kentin tarih boyunca Çukurova'nın merkezi olduğunu dile getiren Bozdoğan, konum itibariyle, yapılan yeni yatırımlarla Tarsus'un yeniden Çukurova'nın merkezi haline geleceğini, özellikle il olduktan sonra da daha hızlı gelişeceğini ve Tarsusluların artık hak ettiği değeri göreceğini kaydetti.