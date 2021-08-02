Tarsus Belediyesi, tercih yapacak üniversite adaylarına danışmanlık hizmeti verecek

Uzmanlar, öğrencilerin hayallerindeki üniversiteye girebilmeleri için doğru tercih yapmalarında yardımcı olacak.

Mersin'in Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, “Senin Tercihin Senin Geleceğin” sloganıyla YKS tercih danışmanlığı almak isteyen öğrencilere ücretsiz rehberlik etmeye başladı. Tarsus Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarılı olarak tercih yapmaya hak kazanan gençlere Mehmet Bal Sergi Salonunda uzman rehber öğretmenlerle danışmanlık desteği sunuyor.

Milyonlarca öğrenci gibi sınavı kazanmanın sevincini yaşayan ve iyi tercih yaparak hayallerindeki üniversite seçimini belirlemek isteyen adaylar, puan bilgileri ve gelecek hedefleri hakkında uzmanlardan fikir alıyor. Uzmanlar, öğrencilerin aldıkları puana göre geniş bir liste hazırlıyor. Öğrencilere alternatif liste de hazırlayan rehber öğretmenler, adayların hedefleri ile örtüşen benzer mesleklerle ilgili tavsiyelerde de bulunuyorlar.

5 Ağustos'ta başlayıp 13 Ağustos'a kadar sürecek olan tercih günlerinde, uzman danışmanlar, 08.00 ile 17.00 saatleri arasında öğrencilere danışmalık hizmeti sunacak.

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, öğrencilerin en doğru tercihi yapmalarında onlara yardımcı olmayı hedeflediklerini ve onlar için ellerinden gelen desteği her zaman sağlayacaklarını söyledi.