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Tarsus Belediyesi tesislerinde mantar hasadı yapıldı

Tarsus Belediyesi tesislerinde, yeni iş sahalarının ve istihdamların sağlanması amacıyla kurulan mantar atölyesinde istiridye mantarı hasadı yapıldı.


Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen kültür mantarı yetiştiriciliği kursunda hasat gerçekleştirildi. Üretilen istiridye mantarının hasadını Tarsus Belediye Başkan yardımcıları Ünzile Kuru, Serap Kurtçu, Ali Dinsever, Ali Erhan Okyay, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, Halk Eğitim Müdürü Mehmet Gürsoy, Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Kocaoğlan, Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Gökhan Göktürk, kurs hocası Sibel Güvençli ve kursiyerle ile birlikte yaptı.


Mantar yetiştiriciliğinin üretiminin yaygınlaştırılarak, sosyal projelerde değerlendirilmesi amacıyla belediye tesislerinde kurulan atölyede, eğitim süresinin yaklaşık 45 gün sürdüğü bildirildi. Mantar yetiştiriciliği kursunda yeni iş sahalarının ve istihdamların sağlanması amacıyla her yıl ortalama 7 kurs açıldığı belirtilirken, hasadın ardınındın 30 kursiyere milli eğitim onaylı sertifika takdim edildi.

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