Tarsus Belediyesi ‘Toprak ve Bitki Analiz Laboratuvarı' kurdu

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus Belediyesi, kentte çiftçilik ile uğraşan 15 bin kayıtlı üretici için Toprak ve Bitki Analiz Laboratuvarı kurdu. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Birkaç hafta içerisinde tamamen yetkilendirilmiş bir laboratuvar olacağız” dedi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Toprak ve Bitki Analiz Laboratuvarının fiziki yapısı, belediye tesislerinde hurdalıkta atıl durumda olan malzemelerin geri dönüşümü sağlanarak inşa edildi. 150 metre açık, 80 metre kapalı alan üzerine son sistem cihazlar ile kurulan laboratuvar için Tarım ve Orman Bakanlığına başvuru yapılarak, yetkilendirme işlemi gerçekleşecek.

Alınacak ruhsatın ardından 15 bin çiftçinin arazisiyle ilgili toprakta temel analizi, detaylı toprak analizi, sulama suyu analizi ve bitki analizleri alanlarında kayıtlı işlem yapılacak. Belediye yerleşkesi içerisinde yer alan birimde 3 mühendis,1 Laboratuvar teknikeri ve 1 saha görevlisi hizmet verecek.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın talimatları ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kurulan laboratuvarda bulunan bilimsel malzemeler de Tarsus Ziraat Odası ile yapılan protokol ile ücretsiz olarak temin edildi.

“Birkaç hafta içinde yetkilendirilmiş laboratuar olacağız”

Laboratuvarı ziyaret eden Başkan Bozdoğan, üreticilerin toprağında kalması, üretmesi ve ürettiğinin karşılığını alması için Tarsus Belediyesi olarak var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Bozdoğan, “Bilinçli tarım uygulamalarıyla arazi sahibi üreticilerin de yüzünü güldüren yüksek verimler ve üstün kaliteli ürünler alınması için oluşturduğumuz bu birim Çukurova'nın en verimli topraklarına sahip olan Tarsus'u tekrar eski günlerine döndürmeye yardımcı olacaktır. İyi Tarım uygulamaları ile geleceğe geçmişten aldığımız güçle emin adımlar ile yürüyeceğiz. Yolculuğun ilk adımını attık. Son denetlemeler yapıldıktan sonra önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tamamen yetkilendirilmiş bir laboratuvar olacağız. Yetkiyi aldıktan sonra belediye olarak tek yetkili laboratuvar olacağız. Bize destek sunan, talebimize nezaket gösteren Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı'ya da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“193 mahalleye ücretsiz danışmanlık yapacağız”

Oluşturulan birimin hemen yanı başında 400 metrekarelik ‘model üretim alanı' sahası oluşturduklarını da aktaran Başkan Bozdoğan, “Çalışmalarımızda öncelikle uzman ziraat mühendisleri, toprak analizi yapılacak araziden GPS konum kayıtlarıyla toprak numunesi alarak akreditasyona sahip laboratuvarlarımızda analize sokacağız. Laboratuvarda ortaya çıkan toprak analiz sonuçlarına göre uzman ziraat mühendislerimiz, kendi seramızda model uygulama yaparak toprak örneklerine göre özel bitki besleme programları hazırlayacaklar. Uygulama sonucu çiftçilere bu şekilde teslim edilecek. Biz sadece toprağı değil, analiz sonucuna göre bitki kimliği de oluşturacağız. Kırsaldan ovaya kadar, Çamlıyayla ilçemiz de dahil olmak üzere ilk etapta 193 mahalleye, saha ekiplerimiz tarafından üreticiye ücretsiz danışmanlık hizmeti sunacağız. Tarımsal kalkınmaya çok önem veriyorum. Bu işi de kamu yararına göre uygun ölçekte yapacağız” ifadelerini kullandı.