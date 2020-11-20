Tarsus Belediyesi Türkiye'de Lanzarote Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ilçe belediyesi olacak

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus Belediyesi, Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı Korunması (Lanzarote) Sözleşmesi'ne imza atıyor. Tarsus Belediyesi, sözleşmeyi imzalayan ilk ilçe belediyesi olacak ve sözleşmede yer alan hükümleri uygulamayı taahhüt edecek.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismarına Karşı Korunması Sözleşmesi olarak da anılan Lanzarote Sözleşmesi'ni imzalayacaklarını ve sözleşmede yer alan hükümleri uygulamayı taahhüt edeceklerini açıkladı. Türkiye'nin de taraf devletler arasında olduğu Lanzarote Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ilçe belediyesi Tarsus Belediyesi olacak. Tarsus Belediyesi, sözleşmede yer alan ve çocuğun üstün yararını gözeten temel ilkeleri uygulayacak, çocuklara yönelik suçlarla mücadeleye destek verecek ve çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturacak.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Lanzarote Sözleşmesi, Avrupa Komitesi'nin altında 2005 yılında oluşturulan Çocukların Cinsel İstismar ve Sömürüye Karşı Korunmasına İlişkin Uzmanlar Komitesi tarafından Türkiye de dahil Avrupa ve diğer ülkelerdeki yasal düzenlemeler, iyi uygulamalar, soruna dair akademik ve diğer araştırmalar kullanılarak hazırlandı. Sözleşme, 25 Ekim 2007 tarihinde İspanya'nın Lanzarote adasında gerçekleştirilen bir Bakanlar Kurulu toplantısıyla imzaya açıldı ve 1 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe girdi.

Türkiye tarafından 7 Aralık 2011 tarihinde onaylanan Lanzarote Sözleşmesi, Türkiye açısından 1 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. 146 ülke tarafından imzalanan ve 29 ülke tarafından onaylanan Lanzarote Sözleşmesi'nin maddeleri; çocuğa yönelik cinsel istismar ve sömürüyü önlemeyi, cinsel suç mağduru çocukları korumayı, çocuklar açısından adaleti sağlamayı ve suç faillerine cezai takibat açmayı içeriyor.