Tarsus Belediyesi, ucuz ekmeği halkla buluşturmaya devam ediyor

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ekonomik sıkıntıların olduğu bu dönemde vatandaşlara destek olabilmek için halk ekmek fırınında ekmek fiyatını en uygunda tutarak desteğini sürdürüyor. Türkiye genelinde ekmek fiyatları 5 ila 10 lira arasında değişiklik gösterirken, Tarsuslular Başkan Bozdoğan ile sofralarına 210 gram ekmeği 3 liradan taşıyor. Uygulamaya koyduğu askıda ekmek ve ücretsiz glutensiz ekmek dağıtımlarını da sürdürerek halkın yanında olmak için çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca Tarsus'ta ucuz ekmek fiyatından ötürü oluşan ekmek kuyruklarının önüne geçmek için ikinci ekmek fırını hamlesi de devam ediyor. Kemal Paşa Mahallesi'nde fırının inşaat çalışmaları sürüyor. Ekmek kapasitesi artırılarak halka destek olunmaya devam edilecek.

Tarsus'ta uygun fiyatlı ekmeği vatandaşlara ulaştırdıklarını belirten Başkan Bozdoğan, "Ekmek fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Tüm bunlara rağmen fiyatların artışının başladığı ilk günden bu yana ekmek satışımızı her daim halkımızın cebine nasıl destek olabiliriz diye planladık. Dar gelirli vatandaşlarımıza askıda ekmek uygulamamız sayesinde ücretsiz ekmek dağıtıyoruz. Gluten sorunu yaşayan vatandaşlarımıza da glutensiz ekmeklerimiz ulaştırılıyor. Bizim attığımız ve atacağımız her adım halkımıza destek olmak için" dedi.

Başkan Bozdoğan'ın bu hizmetinden çok memnun kaldığını belirten vatandaşlar, “Belediyecilik budur, halkın yanında olmaktır. Biz teşekkür ediyoruz başkanımıza. Bu konuda attığı adımlar mükemmel yani 3 lira ekonomik krizde halkın yanında olan bir tavırdır. Teşekkür ediyoruz kendisine" ifadelerini kullandılar.