Tarsus Belediyesi, Uğur Mumcu anısına okuma salonu açtı

Yazar Uğur Mumcu'nun anısına okuma salonu açtı.

Tarsus'un Fahrettinpaşa Mahallesinde park içerisinde bulunan yapı, belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen düzenlemenin ardından okuma salonuna dönüştürüldü. İçerisinde çok sayıda kitabın yer aldığı ve öğrencilere ders çalışma imkanı sağlayacak salona ‘Uğur Mumcu Okuma Salonu' ismi verildi.

Araştırmaları, yazdığı kitap ve makaleleri ile Türkiye tarihine damga vuran gazeteci Uğur Mumcu'nun ismini Tarsus'ta yaşatmak amacıyla 27'nci ölüm yıl dönümünde açılışı gerçekleştiren okuma salonu; bilgiye ulaşmak, kitap okumak ve ders çalışmak isteyen herkese hitap edecek.

Okuma salonunun açılışında konuşan Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Nevzat Sain, “Bundan tam 27 yıl önce bugün aramızdan ayrılan değerli aydın ve demokrat, basın emekçisi olan sevgili Uğur Mumcu'yu saygı ve özlemle anıyoruz. Şimdiye kadar belediyemizin destekleriyle mahallemize birçok çalışma yaptık. Bugün çalışmalardan biri olan Uğur Mumcu Okuma Salonunun açılışı için bir aradayız. Öğrencilerin ders çalışabileceği, yaz döneminde çeşitli kültürel faaliyetlerin gerçekleşeceği, tamamı ile toplum yararına olacak okuma salonuna Uğur Mumcu ismini uygun gördük. Sürekli halkın aydınlanması için mücadele eden biriydi. Okuma salonumuz da bu amacı örnek alarak hizmet verecektir. Halkımıza hayırlı olması dilekleriyle teşekkür ederim” dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise Fahrettinpaşa Mahallesinde eksikliğini tespit ettikleri okuma salonunu halkın hizmetine sunmaktan ötürü mutlu olduğunu söyledi. Okuma salonları önemine değinen Bozdoğan, “Okuma kültürü, okuma bilinci ve okuyan bir neslin oluşması için okuma salonlarının ve kütüphanelerin değerini hepimiz biliyoruz. 24 Ocak önemli bir gün. Cumhuriyetin kalemlerinden çok değerli Uğur Mumcu'nun ve Cumhuriyetin koruyucularından çok değerli Gaffar Okkan'ın ölüm yıl dönümü. Uğur Mumcu'nun çok değerli bir sözü var; ‘Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmaz'. Bilgi sahibi olmak için de çok okumamız gerekiyor. Bizim de en önemli ögemiz; gençlerimiz ve çocuklarımız, onların geleceği için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Onları kitapların saçtıkları ışıkla aydınlatmalıyız. İşte bu amaçla 27 yıl önce karanlık güçler tarafından gerçekleştirilen hain bir suikast sonucu yaşamını yitiren değerli Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu'nun anısına bu okuma salonunu açıyoruz, şehrimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Uğur Mumcu Okuma Salonunun açılış gerçekleştirildi.