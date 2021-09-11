Tarsus Belediyesi, üreticilere ücretsiz 700 bin fide dağıtacak

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, ata tohumu ve yerli tohum projeleri kapsamında yetiştirilen 700 bin fideyi üreticilere ücretsiz olarak dağıtacak.

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'ın sağlıklı toplum oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği ata tohumu ve yerli tohum projeleri kapsamında, Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Tarsus kıvırcığı, karnabahar, brokoli ve beyaz lahana türlerinden 700 bin fide yetiştirildi. Tarsus Belediyesi bu fidelerin tamamını çiftçilere ücretsiz olarak dağıtacak. Böylece yörede Tarsus'a özgü, sağlıklı ürünler yaygınlaşacak.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Sağlıklı Tarsus ve sağlıklı gelecek için yürüttüğümüz ata tohumu projesiyle köylerimizde ata tohumlarının yayılmasını sağladık. Bu projeyle birlikte üreticilerimize binlerce ücretsiz fide dağıtımı gerçekleştirerek hem ekonomik olarak çiftçimize destek olduk hem de sağlıklı bir geleceğin temellerini oluşturduk. Bu amaçla çıktığımız yolda ata tohumlarının yayılım hızını arttırma çalışmalarımız devam edecektir. Bu kapsamda toprakla buluşturduğumuz 700 bin ata tohumu fide olarak yetiştiğinde çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıtımını gerçekleştireceğiz. Sağlıklı bir Tarsus ve sürdürülebilir bir üretim için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.