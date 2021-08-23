Tarsus Belediyesi, ürettiği mobilyaları kente yerleştirmeye başladı

Böylece kaliteli ve kullanışlı ürünler düşük maliyetlerle kente kazandırılıyor.

Tarsus Belediyesi, kent mobilyalarını kendi olanaklarıyla üretmeye ve kentin ortak kullanım alanlarına yerleştirmeye devam ediyor. Piyasadaki firmaların 5 bin lira bedel biçtikleri bir ahşap masa ve oturma grubunu Tarsus Belediyesi ustaları daha düşük bir maliyetle halkın bütçesine hitap edebilecek fiyatlarla üretti.

Belediyenin ürettiği ahşap ürünler hem estetik hem kullanışlı olmasıyla dikkat çekiyor. Tarsus Belediyesi, oturma gruplarının yanı sıra çocuk oyun gruplarını, kuş yuvalarını da kendi atölyesinde üretiyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaptığı açıklamada, kent mobilyaları için fiyat araştırması yaptıkları sırada bir masa ve oturma grubu için özel firmanın 5 bin lira fiyat çıkardığını, aynı ürünü Tarsus Belediyesi ustalarının 250 lira maliyetle ürettiğini söyledi. Bozdoğan, “Kent mobilyalarını öyle bir yaymalıyız ki, yaşlılarımızın, çocuklarımızın parklarda rahat oturabileceği, gösterişten uzak ama estetik bu değerleri ortaya koymalıyız” dedi.

Parklarda ve ortak kullanım alanlarında plastik malzeme değil, ahşap malzeme kullanacaklarını ifade eden Bozdoğan, “Artık ahşapta bu işin devamını getireceğiz. Tarsus halkının kafası kesinlikle rahat etsin, çünkü olaya bakış açısını biraz değiştirmek zorundayız. Örneğin site yapılıyor, sitenin yan tarafında oturacak bir kanepe bile yok. Bunları başarmak o kadar zor da değil ve bunun çok büyük bir maliyeti de yok. Bunu yapanlar bizim işçilerimiz. Çamalan'da yaptık. Tarsus Belediyesi bu ürünleri dışarıdan almayacak” diye konuştu