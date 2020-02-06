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Tarsus Belediyesi, vatandaşlara şemsiye dağıttı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın talimatıyla şehrin işlek noktalarında vatandaşlara şemsiye dağıtıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın talimatıyla şehrin işlek noktalarında vatandaşlara şemsiye dağıtıldı.


Tarsus Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli, kış şartlarının ağırlaştığı ve yağmurların şiddetini arttığı dönemde Başkanı Bozdoğan'ın talimatı doğrultusunda vatandaşlara şemsiye dağıttı. Cadde ve sokaklarda aniden karşılarına çıkan belediye görevlilerinin kendilerine uzattıkları şemsiyeleri şaşkınlık içinde alan vatandaşlar mutlu oldular. Hediye edilen şemsiyelerle poz veren vatandaşlar, Başkan Bozdoğan'a teşekkürlerini ilettiler.


Başkan Bozdoğan, yaptığı açıklamada, “Tarsus Belediyesi olarak iyi gün, kötü gün ayrımı yapmadan her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Yağmurların giderek şiddetini arttırdığı bu günlerde halkımızın yanında olduğumuzu hissettirmek için çam sakızı çoban armağanı misali ağırlıklı olarak kadınlarımıza birer şemsiye hediye ederek onları mutlu etmek istedik. Aldıkları hediye karşısında vatandaşlarımızın yüzlerinde oluşan tebessüm bile bizleri mutlu etmeye yetiyor” dedi.

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