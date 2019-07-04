Tarsus Belediyesi Yaz Spor Okullarına yoğun ilgi

Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, okulların tatil olması ile çocukların tatilde boş zamanlarını değerlendirerek, spora ilgilerinin artırılması için belediye tarafından düzenlenen yaz spor okullarının kayıtları devam ediyor. 600 çocuğun kayıt yaptırdığı yaz spor okullarında, uzman eğitmenler tarafından voleybol, basketbol, futbol, güreş, jimnastik, karate, kick box ve boks branşlarında kurslar veriliyor.

'Eğiten, üreten, kültürlü ve sağlıklı Tarsus' sloganıyla çocukların sağlıklı yaşam sürmelerine katkıda bulunmak için kurslarda güreş, jimnastik, karate, kick box ve boks kursları ücretsiz verilirken, diğer branşlarda ise kişi başı aylık 40'ar lira ücret alınıyor.

Çocukların sağlıklı ve tam donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak adına hizmet vereceklerini belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Uzman antrenörler gözetiminde iki ay boyunca sürecek olan kurslarımıza katılacak olan çocuklarımızın tatil dönemini spor yaparak geçirmeleri, zihinsel ve bedensel gelişimlerinin yanı sıra eğitim hayatlarına artı değerler katacaktır. Alanında deneyim sahibi uzman antrenörler gözetiminde gerçekleşecek olan kurslarımızın sonunda yetenekleri gün yüzüne çıkacak çok sayıda minik yavrumuz olacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

Tarsus Belediyesi Spor Kulübü Asbaşkanı Hüseyin Torun ise “Tarsus Belediyesi, gençlere ve çocuklara spor bilincini aşılamak, sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak, onlara özgüven ve takım ruhu aşılamak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 1 Temmuz ile 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında faaliyetlerde bulunacak spor okulumuzun kayıtları devam ediyor. 7-14 yaş arasındaki öğrencilere 8 farklı branşta temel eğitimlerin verileceği spor okullarına yaklaşık bin öğrenci kayıt yaptırdı" diye konuştu.