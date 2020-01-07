Tarsus Belediyesi, yeni OSB'den 18 adet sanayi parseli satın aldı

Tarsus Belediyesi'nin, Çamtepe, Kurbanlı ve Sağlıklı mahalleleri sınırları içerisinde 530 hektar alan üzerine kurulacak olan Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırım yapacağı bildirildi.

Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi, Ticaret Sanayi Odası ve Ticaret Borsası ile Yatırımcılar Derneğinin 2015 yılındaki girişimleri ile 2017 yılında tüzel kişilik kazanan Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin kamulaştırma çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte arsa ön tahsis sözleşmeleri yapılmaya başlandı. Bünyesinde kurulacak fabrikalar, tesisler ve büyük ölçekli sanayi üretim merkezleri ile bölgedeki işsizlik sorununun azalmasına katkı verecek olan Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde, Tarsus Belediyesi 100 dönümlük alana tekabül eden 18 parseli alarak, yatırıma önemli bir destek verdi.

Şehrin üretimine ve istihdamına önemli katkı sağlayacak olan Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nden Tarsus Belediyesi'nin aldığı 100 dönümlük arsa için ön tahsis sözleşmesinin imzaları atıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, üreten kurumların aktif olmasının şehrin kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Son zamanlarda benim ısrarla söylediğim bir söze çok takılacaklar ama bu da Tarsus için bir kurtuluş. İstihdam ve ekonomik açıdan önemli bir kurtuluş. Bir kentin kalkınması için mücadele edilecekse başta işsizlikle, istihdam sorunuyla mücadele etmek zorundayız. Böyle bir organize sanayi bölgesini, bu kente katacağı değer ile birlikte 10 binlerce kişinin işsizlik problemini ortadan kaldırıcağı ve özellikle kentin ekonomisini ayağa kaldırıcı bir faaliyet olarak görmemiz gerekiyor" dedi.

Organize Sanayi Bölgesine iş insanlarından inanılmaz bir talep olduğunu kaydeden Bozdoğan, "Vereceğimiz destek ile Organize Sanayi Bölgesini tamamladığımızda Tarsus bir nebzede olsa nefes alacak. Bununla yetinmeyip devamında 2'ci, 3'ncü etapları biran önce tamamlayıp üreten Tarsus'a yeniden kavuşmanın heyecanını yaşamak istiyoruz. Bu konuda emeği geçen destek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.