Tarsus Belediyesi, yerli buğday ekimine başladı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, buğdaylar yetişip hasat edildikten sonra öğütülerek vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacağını söyledi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon yapılan deneme ekimlerinin ürüne dönüşmesi ve beklenenin üzerinde verim elde edilmesinin ardından, yaklaşık 30 dekar alada yerli, 20 dekar alanda da ata tohumu toprakla buluşturulacak. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, buğday ekim zamanının gelmesiyle birlikte sürülüp ekime elverişli hale getirilen araziye ilk buğday tohumlarını mibzerle ekti. Bu sezon dekar başına 25 kilogram buğday tohumu, 20 kilogram da taban gübresi kullanılması planlanırken, buğday ekimi ile birlikte taban gübresi aynı anda toprakla buluşturuldu.

Çukurova'nın bereketli topraklarında Ata ve yerli tohumların yaygınlaştırılıp rekoltesi yüksek ürünlere dönüşmesi için çalışmalarını akademik bilgiler ışığında sürdüren Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, geliştirdikleri teknikleri çiftçiler ile sürekli temas kurarak paylaşıp bilinçli ekim yapılması konusunda rehberlik etmeye de devam ediyor. Ekipler, Tarsus Belediyesi Gen Bankasında muhafaza edilen milyonlarca ata ve yerli buğday tohumunun ekilip yetiştirilmesi ve ürüne dönüştükten sonra hasadını yapacak. Elde edilen ürünün bir kısmını yeniden muhafaza altına alınarak bir sonraki ekim sezonu için saklanacak, kalan bölümün ise öğüttürdükten sonra un olarak dar gelirli vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılması planlanıyor.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, yaptıkları her çalışmayı vatandaşların yararına olacak şekilde planladıklarını dile getirerek, “Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz, buğday ekim sezonuna başladı. Ekimi yapılan arazi belediyemize ait 20 dekarlık bir alan. Bu arazimize geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yerli tohumumuzu ektik. Geçen yıl aldığımız verimden elde ettiğimiz tohumlarla sürdürülebilir tarımın önünü açmak ve çiftçilerimize destek olmak için tohum takası, fide dağıtımı ve gübre desteği ile tarım alanında bölgemizi kalkındırmak istiyoruz. Ekilen tohumların ürüne dönüşmesinin ardından elde edeceğimiz buğdayları una dönüştürüp halkımıza dağıtmayı düşünüyoruz. Bütün çiftçilerimize buğday ekim sezonunun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.