Tarsus Belediyesinde en düşük işçi maaşı 11 bin 343 lira oldu

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesinde toplu iş sözleşmesi süreci tamamlandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile Tarsus Belediyesinde en düşük işçi maaşı 11 bin 343 TL oldu.

Türkiye'de asgari ücretin 8 bin 500 TL olarak belirlenmesi üzerine personelin maaşlarına zam yapmak üzere harekete geçen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile toplu sözleşme imzaladı. Sözleşme ile Tarsus Belediyesinde çalışan personelin en düşük maaşının 11 bin 343 TL olduğu belirtildi.Başkan Bozdoğan, Tarsus'a hizmet için alın teri döken, emek harcayan personelin her zaman yanında oldukları belirterek, yapılan bu zam ve iyileştirmelerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Belediyenin ekonomik imkanları ölçüsünde bu maaş artışını sürdüreceklerini ifade eden Başkan Bozdoğan, “Belediyemizde çalışan arkadaşlarımızla Tarsus'umuza daha iyi hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışanlarımızın alın teri kurumadan haklarını vermek için gayret ediyoruz. İmkânlarımız dâhilinde en yüksek ücretleri vermeye çalıştık. Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve yüksek enflasyon herkesin malumudur. Belediye olarak üstümüze düşen sorumluluklardan biri de çalışanlarımıza, mesai arkadaşlarımıza hak ettiği değeri vermek. Mesai arkadaşlarımla beraber yaşadığımız bu kent için birlikte çalışıyor, birlikte üretiyoruz. Bu çerçevede 696 sayılı KHK çerçevesinde çalışan mesai arkadaşlarımızın maaşı, yıl içerisinde sosyal hakların toplanıp 12 aya bölünerek ortalaması alındığında, eş yardımı, çocuk yardımı, pozisyon farkı hariç en düşük 11 bin 343 TL olarak belirledik. Sosyal haklar, eş yardımı, çocuk yardımı ve pozisyon farkı hariç en düşük ücret 11 bin TL. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu