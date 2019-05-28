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Tarsus Belediyesi'nde istiridye mantarının üretimi artacak

Tarsus Belediyesi tarafından kurulan mantar yetiştirme tesislerinde istiridye mantarı hasadı gerçekleştirildi.


Mantar yetiştiriciliğinin üretiminin yaygınlaştırıp, sosyal projelerde değerlendirmek amacıyla belediye tesislerinde kurulan atölyede, istiridye mantarının hasadını Tarsus Belediye Başkan yardımcıları Ali Erhan Okyay ile Ali Dinsever, öğretmen ve kursiyerlerle birlikte yaptı.


Zamanla üretimde çeşitliliği artıracaklarını kaydeden Okyay, “Belediyemizde yeni açtığımız birimlerden bir tanesi de tarım birimi olup, bu birimde mantar yetiştiriciliği kursları verip, sertifikalarını dağıtacağız. Kırsal kesimlerde bunu öğreteceğiz. Bundan sonra kırsal kesimlerdeki vatandaşlarımız da bir ek gelir kapısı kazanacaklar. Bu tür birkaç projemiz daha olacak. Tarım ekibiyle beraber çalışmalara devam edeceğiz. Bundan sonraki hedefimiz tarım alanlarında yeni ürünlerle kırsal kesimler başta olmak üzere bölgeye yeni iş kapıları oluşturmak” dedi.


Öte yandan, mantar üretiminin artırılması planlanırken, üretilen mantarların para ile satılmayacağı, sosyal projelerde kullanılacağı ifade edildi.

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