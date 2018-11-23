Tarsus Belediyesi'nde KHK ile kadroya geçen personelin toplu sözleşme sevinci

Tarsus Belediyesi'nde KHK ile kadroya geçen personel toplu sözleşme sevinci yaşadı.

Tarsus Belediyesi'nde KHK ile hizmet alımı, geçici işçilikten kadroya geçen personellerin ücret ve diğer mali, sosyal haklarının belirlenmesinde esas alacak toplu sözleşme töreni gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonunda yapılan törene kadroya geçen 412 personel katıldı. Kadroya geçen personellerine müjdeli haberi veren Belediye Başkanı Şevket Can, yapılan toplu sözleşmenin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Başkan Can, "KHK ile hizmet alımı geçici olarak çalışan ve kadroya geçen belediye personellerimizin ücret ve diğer mali, sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak toplu sözleşme töreni için burada bulunuyoruz. Devletimiz sizlere nisan ayında yüzde 4 zam vermişti. Artı temmuz ayında yüzde 4 bir daha zam verdi. Tarsus Belediyesi olarak bizler nisan ayından itibaren devletimizin vermiş olduğu zammı sizlere ödeme yapmamıştık. Bugünde bu evrakımızı imzalayarak nisan ayından itibaren hakkınız olan yüzde 4 zammı ve temmuzda almış olduğunuz yüzde 4 zammı sizlere vermiş oluyoruz. İnşallah ocak ayında da asgari ücret iyi bir şekilde artış sağlar. Güzel şehrimize hep birlikte gece gündüz demeden hizmet veriyoruz. Herkes işine sahip çıkacak. Çalışmalarınızda başarınızın artarak devam etmesini diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.