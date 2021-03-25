Tarsus Belediyesinde kurslar yeniden başladı

Tarsus Belediyesine bağlı Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi ve Dr. Erdinç Şahin Gençlik Merkezinde pandemi yasaklarından önce başlayan kurslar, Covid-19 tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalarla beraber eğitimlerine ara vermişti. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte pandemi molası verilen kurslarda eğitimlere kaldığı yerden yeniden devam edilmeye başlandı. Halkın yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleştirilen kurslarda ağırlıklı olarak kadınların ve gençlerin gelişimlerine öncelik veriliyor.

Gençlere yönelik olarak Dr. Erdinç Şahin Gençlik Merkezinde düzenlenen kurslar arasında İngilizce Konuşma, Geleceğin Meslekleri, Teknolojik Eğitimler, Temel Fotoğrafçılık, İşaret Dili Eğitimi, Diksiyon ve Etkili Konuşma Eğitimi, ritim, sinema, öz savunma, satranç kurslarının yanı sıra kitap okuma etkinliği, müzik dinletileri ve gençlere yönelik gelişim seminerleri de düzenleniyor. Kadınlara yönelik düzenlenen resim, sinema, edebiyat, öz savunma ve Toplumsal Cinsiyet Atölyesi çalışmalarının yanı sıra El Sanatları, İşaret Dili Eğitimi, Diksiyon ve Etkili Konuşma Eğitimi, Teknolojik Eğitimler, Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği ve Temel Fotoğrafçılık gibi kurslar da düzenleniyor.

“Tarsus'ta okuma yazma bilmeyen kadın kalmayacak”

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kurslara ilişkin yaptığı açıklamada, okuma yazma bilmeyen kadınlara özel okuma yazma seferberliği ilan ettiklerini belirterek, “Kadınlarımızın ve gençlerimizin kişisel gelişimleri her zaman için önceliklerimiz arasında olmuştur. Görevi devraldığımızda Dr. Erdinç Şahin Gençlik Merkezi ve Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezini açarak bu yöndeki ilk girişimlerimizi gerçekleştirdik. Çeşitli kurs, seminer ve atölyeler düzenlediğimiz bu merkezlerde gençlerimizin ve kadınlarımızın kişisel gelişimlerini sağlıyoruz. Özellikle kadınlarımıza yönelik yaptığımız en önemli çalışmalardan birisi de kadınlara yönelik başlattığımız okuma yazma seferberliği projesidir. Bu proje kapsamında okula gitme imkanı bulamamış kadınlarımıza Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile okuma yazma öğreterek okuma yazma sertifikası almalarını sağlıyoruz. Bu vesileyle kadınlarımız hem sosyal hayatta kolaylıklar elde ediyor hem de aldıkları sertifikalarla yeni iş imkanı elde ediyor. Okuma yazma seferberliği projemiz kapsamında hedefimize ulaştığımızda Tarsus'ta okuma yazma bilmeyen kadın kalmayacak” dedi.