Tarsus Belediyesi'nde toplu konut için kura heyecanı yaşandı

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi tarafından toplu konut projesi için başvuranlar için kura çekimi yapıldı.

Toplamda 1302 vatandaşın başvurduğu projede 16 gazi ailesine kurasız ev hakkı verilirken, 112 engelli ailesine de bir gün önce 1.Etap topu konut projesi için öncelik tanınarak yüzde 20 kontenjan ayrılmış, kendi aralarında kura çekilerek ev hakkı kazanmışlardı.

Kura çekiminde konuşan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, "sizler bize inandınız sizlere ev yapmak Tarsus Belediye Başkanı olarak Şevket Can'ın boynunun borcudur" ifadelerini kullandı.

Başkan Can, “Hayalimi bizlere inanan 1302 hemşehrimizi ev sahibi yapana kadar etap etap bu projenin devam etmesidir. İnşallah Ocak ayı içerisinde bu kurada ev çıkmayan hemşerilerimizi birkez daha toplayacağım. İkinci etap projemizin tanıtımını gerçekleştirip yeni üye kaydı almayacağım. Engelli kardeşlerimizin dün kontenjanını gerçekleştirdik. Gazilerin tamamına kontenjan verdik. Bu sayı zemin katta 4, 2+1'de 22, 3+1'de 15 daireye tekabül ediyor. Toplamı 41 daire. Yani 472 konuttan 41 dairesi gazilerin tamamına engellilerin %20'si olmak üzere kontenjanı gerçekleştirdik. Kurada adı çıkan hemşehrilerimiz Pazartesi gününden itibaren peşinatları yatırmaya başlayacaklar. Kurada adı çıkmayanlar Pazartesi gününden itibaren ön kayıt ücretlerini iade alabileceklerdir. Adı çıkanlar Pazartesi günü alacakları formla bankaya peşinatlarını yatıracaklar. Bu süreçte kimseye para elden vermeyeceğiz. Paralar sadece bankaya yatacak. İmar limited hesabı haricinde kimseye elden para alışverişi olmayacak. Kimsenin telefonlarına itibar etmeyin. Ben de dahil hiçbir şeye yetkim yoktur. Bir tane hemşehrimize torpil tolerans geçecek yetki tolerans bırakmadım kendimde. Biz sizi üzmeyeceğiz, biz size evlendireceğiz, biz sizi ev sahibi yapacağız. Belki bir ay sonra, belki 2 ay sonra bu kuralar devam edecek. Seçime 4 ay kala sizler bize inandınız, sizler bize güvendiniz, seçim düşünmediniz, Tarsus Belediyesi bu konutları yapar mı diye endişe duymadınız. Bizde seçimden önce hepinizi ev sahibi yapmak için mücadele edeceğiz. Şu anda ikinci etabın projesi 1 haftaya kadar hazır oluyor. 300 konut. Üçüncü etabın yerini satın aldım 400 küsur konut. Topladığımız zaman zaten bu sayıya ulaşıyoruz. Ocak ayı milattır. Bu etabı bu evleri 24 ayda sizlere teslim edeceğiz. Bu toplu konut projelerimiz şehrimizde birliğe beraberliğe, kardeşliğe ve huzura yansıyacağına yürekten inanıyorum. Bu bir sosyal projedir. Bu bir kardeşlik projesidir. Biz sizlerin nereli olduğunu sorgulamadık, hangi partiye oy verdiğinizi sorgulamadık, nereden geldiğinizi sorgulamadık, bizim için Tarsus'umuzun havasını teneffüs eden, suyunu içen bizlerin hemşerisidir. Bu duygu ve düşünceyle bu projeyi geliştirdik. Çekeceğiniz kuralar hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İlk kurayı çeken Başkan Can, kurada çıkanları tebrik etti.