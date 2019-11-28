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Tarsus Belediyesi'nde vezneler hafta sonu açık olacak

Tarsus Belediyesi, emlak, çevre temizlik ile ilan reklam vergilerinin ikinci taksitini yatırmak isteyen mükellefler için tahsilat veznelerini cumartesi ve pazar günleri açık tutacak.


Tarsus Belediyesi, emlak, çevre temizlik vergisi ile ilan reklam vergilerinin ikinci taksitini ödeme tarihinin 2 Aralık Pazartesi günü sona ereceğini açıkladı. Vatandaşların vergi ödemelerini daha kolay yapabilmeleri ve yoğunluktan etkilenmemeleri için Tarsus Belediyesi vezneleri bu hafta sonu da hizmet verecek. Vergi mükellefi vatandaşların cezalı duruma düşmemesi için Belediye Tesisleri ile 100. Yıl Atatürk Çarşısı'nda bulunan tahsilat vezneleri 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günleri açık olacak.


Vatandaşlar belirlenen noktalara gelerek vergilerini nakit veya kredi kartıyla ödeyebilecekler. Ayrıca ödemeler tarsus.bel.tr web adresinden de yapılabilecek.

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