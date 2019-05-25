Tarsus Belediyesi'nde yaşlı ve engelli vatandaşlar, golf araçları taşınacak

Tarsus'un Tozkoparan Zahit Mahallesi'nde 215 dönümlük alana sahip Tarsus Belediye Tesisleri içerisinde kullanılmak üzere golf arabalarının hizmete gireceği bildirildi. Yürüme güçlüğü çeken özelikle yaşlı ve engelli vatandaşların, en fazla 5 yolcu kapasiteli golf araçlarıyla taşınarak hizmet binalarına götürüleceği belirtildi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaptığı açıklamada, “Buraya toplu ulaşım vasıtasıyla gelen yaşlı ve engelli vatandaşlarımız, hizmet binalarının bulunduğu yere gitmekte zorlanıyorlar. Bu zorluğu gidermek amacıyla da golf arabalarının satın alınması talimat verdik. Böylece belediye tesislerine gelen yürüme zorluğu çeken yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ulaşım sıkıntısını bir nebze de olsa çözmüş oluruz. Halkımıza en iyi hizmeti vermek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun” dedi.