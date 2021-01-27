Tarsus Belediyesinden 4 günde 20 açılış

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus Belediyesi 4 günde 20 açılış yaparak bir rekora imza atacak. Açılışı yapılacak tesis ve yapılar arasında Tarsus Belediyesinin köylere kazandırdığı doktor muayene odaları, muhtar odaları, taziye evlerinin yanı sıra cami, aile sağlığı merkezi ve Halk Market de bulunuyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın kırsal mahalleler için başlattığı sağlık, sosyal ve kültürel hizmet atağının ilk meyveleri alınmaya başlandı. Belediye, 4 gün içinde 20 tesisin açılışını yapacak.

Açılış maratonu bugün Kaburgediği Mahallesinde doktor muayene odası, muhtar odası ve okuma salonu açılışı ile başlayacak. Bugün ayrıca, Kurtçukuru Mahallesinde doktor muayene odası ve muhtar odası da hizmete açılacak.

Yarın ise saat 10.00'da Çamalan Mahallesinde doktor muayene odasının, saat 12.30'da Göçük Mahallesinde doktor muayene odası, muhtar odası, okuma salonunun açılışı, saat 15.00'te Karadirlik Mahallesinde doktor muayene odası ve muhtar odasının açılışları gerçekleştirilecek. 29 Ocak Cuma günü saat 10.00'da Yenice Mahallesinde İnönü-Churchill Parkı Okuma Salonu açılışı, Yenice Mahallesi Jandarma Komutanlığı yanında okuma salonu açılışı, saat 13.30'da Bağlar Mahallesinde Bağlar Cami, Bağlar Taziye Evi açılışı, saat 15.00'te Tarihi Tarsus Evleri sokağında Tarsus Halk Market ve restorasyonu tamamlanan tarihi çeşme açılışı yapılacak. 1 Şubat Pazartesi günü ise saat 13.00'te Mithatpaşa Mahallesi Mithatpaşa Cami ve Taziye Evi açılışı, saat 13.30'te Mithatpaşa Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi açılışı gerçekleştirilecek.