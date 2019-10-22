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Tarsus Belediyesinden, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan uzman çavuşa yardım

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nda yaralanan Uzman Çavuş Faruk Yılmaz’ı belediyede ağırladı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Faruk Yılmaz'ı belediyede ağırladı.


Tarsus Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Tarsuslu asker Uzman Çavuş Faruk Yılmaz'a yardım eli uzattı. Yaralı uzman çavuşun gerek Gaziantep'teki gerekse Tarsus'ta ki tedavi sürecini yakından takip eden Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, gazi Faruk Yılmaz ile bir araya gelerek, kendisi ile bir süre sohbet etti. Bozdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda gösterdiği üstün başarıdan ötürü Faruk Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Bunun yanı sıra gerçekleştirilen Ekim ayı Meclis Toplantısında Yılmaz'a 10 bin lira nakdi yardım yapılması kararı meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.

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