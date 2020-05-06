Tarsus Belediyesinden berber, kuaför ve güzellik salonlarına hijyen seti

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarına ‘hijyen seti' desteğinde bulundu. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın talimatıyla belediye ekiplerince hazırlanan 625 adet hijyen seti, Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Tarsus Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Alper Deniz'e teslim edildi.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda yaklaşık 1,5 ay önce işyerlerini kapatarak faaliyetlerine ara veren berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının işletmecileri, müşterilerine 11 Mayıs'tan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacaklar. Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeniden aktif şekilde vatandaşlara hizmet verecek olan işletmelerin dezenfeksiyon işlemlerine başladı.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, vatandaşlara hizmet verecek olan berber, kuaför ve güzellik salonlarına dağıtılmak üzere koruyucu önlük, maske ve dezenfektandan oluşan 625 adet hijyen seti hazırlattı. Başkan Bozdoğan, Berberler ve Kuaförler Odasını ziyaret etti. Bozdoğan, Oda Başkanı Alper Deniz'e, “Bu süreçte vatandaşlara hizmet edecek üyelerinize ihtiyaçları olan ürün desteğinde bulunacağız” dedi.

Tarsus'ta faaliyet gösteren 625 berber, kuaför ve güzellik salonunu dezenfekte edeceklerini ifade eden Bozdoğan, en kısa sürede yüz koruyucu siperlik maske temin ederek Tarsus Berberler ve Kuaförler Odasına kayıtlı olan üyelere dağıtacaklarını söyledi.

Başkan Bozdoğan'a, üyelerini düşünerek hijyen seti hazırlattığı için teşekkür eden Deniz, “Bu zor süreçte yanımızda olmanız bizi onurlandırdı ve gururlandırdı. Üyelerimiz adına size şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.