Tarsus Belediyesi'nden 'canlı dershane' hizmeti

Tarsus Belediyesi Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Türkiye genelinde 'canlı dershane' hizmeti vermeye başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, korona virüs tedbirleri kapsamında, Bilim Kurulunun verdiği tavsiye üzerine Cumhurbaşkanlığı kararı ile 1 ay geriye çekilen ve 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacağı açıklanan YKS öncesi, dershaneler ve eğitim kurumlarının kapalı olması nedeniyle zorluk yaşayan öğrenciler için Tarsus Belediyesi eğitim gönüllülerince öğrencilerin sınava hazırlanmasına yardımcı olunacak. Hızlandırılmış şekilde verilecek eğitimler, Tarsus Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Kayıt altına da alınacak olan dersler, daha sonra da sosyal ağlar üzerinde izlenebilecek.

7 gün, 32 saat eğitim verilecek

12 Mayıs 2020 tarihinde başlayacak olan eğitimlerde matematik, biyoloji, Türkçe, kimya, coğrafya, fizik ve tarih derslerinden konuları yer alacak. Haftanın 7 günü, 32 saat canlı olarak verilecek olan eğitimlere sınava hazırlanan öğrencilerde anlık sorular yönelterek katılımcı olabilecekler. Sınav stresini azaltma, sorulara verimli cevap verme ve sınava hazırlanma psikolojisi hakkında da branşında uzman rehber öğretmenler tarafından desteklenecek olan 'canlı dershane', psikologlar tarafından da takip altında tutulacak.

"Türkiye'ye örnek olacak eğitim projesi başlıyor"

Canlı dershane uygulaması ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek olan Tarsus Belediyesi, korona virüs salgını süresince verilecek olan YKS dersleri dışında, açıklanacak olan sınav takvimlerine göre öğrencilere eğitim anlamında yardımcı olmayı sürdürecek.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında yer alan konulardan hazırlanan soru bankaları ile verilecek olan hızlandırılmış eğitimlerin, Tarsus ve Türkiye için önemli olduğunu aktaran Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Salgın nedeniyle derslerinden uzak kalan öğrencilerimiz için dershaneyi evlerine getiriyoruz" dedi.

Eğitimin insanı ahlak konusunda yücelteceğini belirten Bozdoğan, haziran ayında yapılacak olan sınavlarda öğrencilere başarı diledi. Bozdoğan, "Her zaman bahsettiğimiz gibi eğiten, üreten ve öğreten bir kent kimliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Salgın dolayısıyla evinde derslerinden geri kalan öğrencilerimiz için neler yapabiliriz diye düşündük. Tarsus'ta özel olarak görev yapan değerli öğretmenlerimiz ile bir araya geldik. Yaptığımız fikir paylaşımları sonucunda canlı dershane uygulamasının hayata geçirilmesine karar verdik. Gönüllülük esasıyla projemize katkı sunan 8 öğretmenimize teşekkür ediyorum. Bu kent paylaşmayı, yardımlaşmayı her daim öncelikleri arasında tutmuştur. Bu vesile ile sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar dilerim" diye konuştu.