İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarsus Belediyesi'nden çiftçi ve dar gelirliye destek

Tarsus Belediyesi, pandemi süresince çiftçilerden satın aldığı mahsulleri halkın sofrasına ulaştırmayı sürdürüyor.


Her gün farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşan Tarsus Belediyesi ekipleri, sebze ve meyvenin yanı sıra erzak yardımında da bulunuyor. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, personellerle birlikte Fahrettin Paşa Mahallesi'nde kapı kapı gezerek, dar gelirli ailelere yardım eli uzattı. Belediye personellerinden yardımların dağıtımı sırasında her kesime eşit davranmalarını isteyen Bozdoğan, “Dağıtım yaparken herkese fakire, fukaraya, yoksula eşit bir şekilde dağıtacaksınız. Sizlerden ricam budur. Benim sizden bir farkım yok. Siz ne kadar çok çalıyorsanız bende o kadar çalışmak zorundayım. Biz halkımıza hizmet etmek için varız. Bu dönem çok ciddi bir dönem, daha bitmedi. Bir yıl kadar devam edecek bir süreç. Bu süreçte hepinizin çok sağlıklı olmasını da istiyorum. Unutmayın ki, buradaki her şey halkındır, halkın olanı da halka vereceksiniz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.