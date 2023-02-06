Tarsus Belediyesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Tarsus Belediyesi tarafından Kahramanmaraş ile Gaziantep'te meydana gelen ve birçok ilde hissedilen depremlerin ardından depremzedelere gönderilmek üzere yardım kampanyası başlatıldı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, vatandaşları yardım kampanyasına destek olmaya davet etti. Gönderilecek yardım malzemeleri arasında battaniye, ısıtıcı, nevresim takımı, kışlık kıyafet ve bot, temel ihtiyaç ürünleri, hijyen seti, uyku tulumu, gıda kolisi, çadır, bebek bezi ve maması olduğu bildirildi. Tarsus Belediyesi, ayrıca ihtiyaç halinde tüm ekipleri ile hazırda bulunduğunu duyurdu.

"Gün birlik ve beraberlik günüdür"

Bu günlerin dayanışma ve birlik günü olduğunu söyleyen Bozdoğan, “Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen, Tarsus dahil birçok ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tarsus Belediyesi olarak deprem anından itibaren vatandaşlarımıza yönelik her türlü destek için teyakkuz halindeyiz. Bu felaketi hep birlikte atlatacağız. Yardım kampanyası başlattık. Hep birlikte yaraları saralım, birlik olalım. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünde, Tarsuslu hemşehrilerimin kampanyamıza vereceği desteği önemli buluyorum. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

Ayrıca belediyeden yapılan duyuruda, yardım malzemelerinin Tarsus Belediyesi Tesisleri, İŞGEM-1 ve Bilim Eğitim Sanat ve Kültür Akademisi toplanacağı belirtildi. Vatandaşların 0324 616 34 95-98 ve 0324 616 35 03-08 numaralı hatları arayarak da bilgi alabilecekleri ifade edildi.