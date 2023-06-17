Tarsus Belediyesinden dikkat çekici pankart: "Tarsus il oluyor"

İl olmayı bekleyen ilçelerden Mersin Tarsus'un Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, şehrin dört bir yanına “Tarsus İl Oluyor ” ve “İlimize Hoş Geldiniz” gibi dikkat çekici yazılar astırdı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından başlatılan “İl'le de Tarsus” mücadelesi sürüyor. Türkiye'deki il sayısının 100'e çıkacağı yönünde oluşan kamuoyunun beraberinde ilk sıralarda Tarsus'un il olacağı dillendiriliyor. Başkan Bozdoğan, Tarsus'ta reklam alanlarına asılan billboardlarda ise müjdeleyici mesajı verdi. Şehrin dört bir yanına “Tarsus İl Oluyor ” ve “İlimize Hoş Geldiniz” gibi dikkat çekici yazılar astırdı.

Tarsus'un il olması için kentin meslek odaları, STK'lar ve basın mensupları ile ‘İl'le de Tarsus' diyerek çalışmalara başlayan Başkan Bozdoğan, bu konuda hem görüşmeler hem de lansman yaparak ilçenin uzun yıllardır hak ettiği değeri alması için verdiği büyük uğraşların sonuç vermesine az kaldığı ifade edildi.

Tarih boyunca ilkleri yaşayan kadim kent Tarsus'un neden il olması gerektiğine değinen Başkan Bozdoğan, "Bir kent düşünün, gerek tarihiyle, gerek tarımıyla, gerekse turizmiyle, dağlarıyla, ovasıyla, dört mevsim yaşamasıyla ve ilkleri yaşayan bir kent olmasıyla biliniyor. Biliyorsunuz elektriğin ilk verildiği kent Anadolu'da Tarsus ve Anadolu'nun Mezopotamya'ya açıldığı bir yer. Sanayisi bir taraftan, lojistik bir merkezi olması bir taraftan ve 400 bini geçen nüfusuyla il olmayı çoktan hak eden bir kent. İnşallah hayırlısı olur. İl'le de Tarsus sloganını özellikle deklare etmemizin tek bir nedeni vardı. Bu kent kendi geleceğini kendi çizsin. Emin olun biz bize yeteriz derken özellikle söylerken bu kentte her şeye sahip olduğumuzu belirtiyoruz. Özellikle de en önemlisi bütün dinlerin ortak buluşma yeri yani gerek Musevilik gerek Hristiyanlık gerekse Müslümanlığın yaşandığı kadim topraklarda yaşıyoruz. Elbette böyle bir kente de yakışan il olması. İnşallah hayırlısıyla da il olacaktır mutlaka” dedi.