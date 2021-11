Tarsus Belediyesinden ekmeğe 5 kuruşluk sembolik zam

Halkın temel gıda ihtiyaçlarının başında gelen ekmek konusunda hassas davranan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, halkın ekmeğe ulaşımını rahatlatmak ve oluşan uzun ekmek kuyruklarının önüne geçebilmek için de ikinci bir fırın açılacağını ve tüm köylere belediye ekmeğinin ulaştırılacağının müjdesini verdi. Yapılan her hizmet ve projede öncelikli olarak halkın çıkar ve menfaatlerini gözettiklerini ifade eden Başkan Bozdoğan, "Ekonomik sıkıntılar nedeniyle halkımızın geçim sorunlarının artmasından ötürü sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz. Belediyeler kar yapan işletmeler değildir. Bu nedenle ekmek üretiminde artan maliyetler karşısında sadece sembolik olarak 5 kuruşluk ücreti ilave ettik. Belediyelerin asli görevi her alanda vatandaşına hizmet etmektir. Bizimde amacımız şirketlerimizin kar etmesi değil aksine kendi maliyetlilerini karşılayarak sunduğu hizmetlerde halkın kar etmesini sağlamaktır. Bizler halkın çıkarlarını gözetmek için göreve geldik. Halkımızın hizmetkarı olarak gece gündüz demeden projeler üretiyoruz. Açtığımız halk marketler, halk et market ve ücretsiz gıda dağıtımlarımız da bu projelerin tamamlayıcısı olmaktadır.

Ekonominin bozulmasıyla birlikte halkımızın uygun fiyatlı ekmeğe olan talebi arttı. Belediyemiz bünyesinde faaliyetini sürdüren ekmek fabrikamız üretim kapasitesini arttırmasına rağmen bu yoğunluğa yetişemez hale geldi. Oluşan bu yoğun talebe karşılık verebilmek ve ekmek kuyruklarına son vermek amacıyla ikinci bir ekmek fabrikası açmaya karar verdik. Ekmek üretiminde kapasitenin iki katına çıkmış olacak. Bu sayede daha önce köylerden talep edilmesine karşılık karşılayamadığımız ekmek ihtiyacını karşılayabilir hale geleceğiz, her vatandaşımız fiyatı uygun ekmeğe kolayca ulaşacak” dedi.

Bozdoğan ayrıca tüm halk marketlerde de ekmek satışının devam ettiğini belirtti.