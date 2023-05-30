Tarsus Belediyesinden her gün bir açılış

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, kente kazandırdığı eserleri açmaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Her Gün 1 Açılış” sloganı ile hizmete sunulacak eserlerin açılış törenine tüm Tarsusluları davet etti.

Tarsus Belediyesi, “Her Gün 1 Açılış” sloganı ile farklı alanlarda eserlerin açılışını yapacağı bildirildi. Bu çerçevede Başkan Bozdoğan tarafından 1 Haziran ve 10 Haziran tarihleri arasında kente sunulan hizmetlerin açılışlarının gerçekleştirileceği kaydedildi. Açılışlarla Ergenekon Mahallesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi, Yenice Mahallesi Doğa Kreş ve Gündüz Bakım Evi, Fatih Mahallesi Bedrettin Sarpkaya Kreş ve Gündüz Bakım Evi, Altaylılar Mahallesi koruluk ve yeşil alan, Kemalpaşa Mahallesi Tarım Yaşam Alanı ve Tarım Müzesi, Kırklarsırtı Mahallesi park ve yeşil alan, 82 Evler Mahallesi Kır Düğün Salonunun hizmete gireceği kaydedildi.

Sağlam bir eğitimin temellerinin okul öncesi eğitimle atıldığını ifade eden Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus'a kazandıracağı açılışlar ile kreş sayısını 8'e çıkardığı da aktarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada:" Açılışlar ile 1 Haziran saat 11.00'da Ergenekon Mahallesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi, 2 Haziran saat 11'de Yenice Mahallesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi, 5 Haziran Saat 11'de Fatih Mahallesi Bedrettin Sarpkaya Kreş ve Gündüz Bakım Evi ile mahallelerde okul öncesi eğitim herkes için ulaşılabilir kılınacak. 8 Haziran saat 11.00'de Kırklarsırtı, 6 Haziran saat 11'de Altaylılar ve Şehitler Tepesi, 9 Haziran Saat 11.00'de Gaziler, Mahallelerinde açılışlar ile yeni yeşil alan ve parklar kazandırılıyor. 197 bin metrekare büyüklüğünde yeşil alana kavuşan Tarsus'ta, park sayısı 45, koruluk sayısı ile 50'ye ulaşıyor. 7 Haziran saat 11.00'de ise Kemalpaşa Mahallesinde tarım yaşam alanı ve tarım müzesini hizmete açıyor. Tarım yaşam alanı içeresinde tarım müzesi, toprak odası, ata ve yerli tohumların sergilendiği tohum odası, ziyaretçiler için dikim atölyeleri, ata tohum uygulama ve çoğaltma alanı, 10 çeşit tropik, 15 çeşit subtropik meyve ağacı ve 10 çeşit tıbbi aromatik bitki dikim alanı bulunuyor. Müze ve yaşam alanı ile ziyaretçilerin eski tarım alet ekipmanlarından yeni tarım model, işleyiş, ve kademelere varana kadar geçen süreci ve detaylarını görebilmelerini sağlanacak. 10 Haziran saat 11.00'de ise açılışlar ile kente bir de 82 Evler Mahallesi'nde yeni bir kır düğün salonu kazandırılıyor"denildi.

Açılışlara tüm Tarsusluları davet eden Bozdoğan, “Tarsus'umuzu her geçen gün geliştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu eserlerimiz kentimize, halkımıza katkı sunacak, halkımız her şeyin en iyisine layık. Açılış törenlerimize tüm halkımız davetlidir” dedi.