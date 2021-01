Tarsus Belediyesinden kahveci, kantinci ve okul servisçilerine destek paketi

Tarsus Belediyesi 2021 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, şehit polis memuru Fethi Sekin ve tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Müdürlüklerden gelen maddelerin görüşüldüğü yeni yılın ilk meclisinde, belediyenin bir önceki gelir ve giderlerin hesaplarının denetimi için yapılan gizli oylamada denetim komisyonuna meclis üyelerinden Aydın Polat, Gürbüz Günaştı, Ayla Oran Erciyas, Ali Şimşek ve Dursun Güler seçildi.

Bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek kültür, sanat, turizm ve spor faaliyetleri kutlanması ve anılması, sosyal projeler, çalıştaylar, kongreler, seminerler gibi organizasyonlarda kurum, kuruluş, STK ve özel kişilerle yapılacak sözleşme, anlaşma ve protokol imzalamak üzere Başkan Bozdoğan'a yetki verilmesine yönelik teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Çocuk ve gençlerin kültür ve sanatla gelişmesini sağlamak adına Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatro Birliğine üye olunmasına ve yapılacak protokollerde Bozdoğan'a yetki verilmesine ilişkin teklif ise oy birliğiyle komisyona sevk edildi.

“Destekleri bu ay açıklayacağım”

Toplantıda gündem maddelerinin karara bağlanmasının ardından Başkan Bozdoğan, dilek ve temenniler bölümünde, bu ay içerisinde gerçekleştirilecek projeler ve yapılacak çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Pandemi sürecinin mağdurları olan kahvecilere, kantincilere ve okul servisçilerine destekte bulacaklarını ifade eden Bozdoğan, “Pandemi sürecinde zarar gören kahveciler, kantinciler ve servisçilere sosyal hizmet yönetmeliğinden belediye desteklerini bu ay açıklayacağım. Bu arada uluslararası mülteci örgütünden çok büyük destekler alıyoruz. Gönderdikleri konteynerleri tek tek yerleştiriyoruz. Battaniye, yatak, 3 bin tane çadır, on binlerce erzak, 2 bin adet sabun ve hijyen seti dağıtımını da gerçekleştireceğiz bu ay. Ankara'daki Mülteci Birliğinin ofisindeki Akif Bey'e çok teşekkür ediyorum, çünkü Tarsus'un çok ihtiyacı vardı bunlara” dedi.

“Sağlık çalışanlarına moral ziyareti devam ediyor”

Pandeminin kahramanları sağlık çalışmalarına yönelik her gün moral ziyaretlerinin devam ettiğini belirten Bozdoğan, “Her akşam ekibimiz eczanelere, hastanelere, özel hastanelere tek tek gidiyor. Onların moral seviyesini en yükseğe çıkarmak için elimizden gelen yapılıyor. Bu pandemi süreci en az bir yıl daha bizleri uğraştıracak. Bu konuyla ilgili olarak her şeyin bir yıl sonrasını düşünerek çalışmalarımızı arttırarak yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

Bu ay 6 tane okuma salonun tanzim mağazalarının açılışını da gerçekleştireceklerini dile getiren Bozdoğan, “Tarsus'un kaldırım düzenleme, sağlamlaştırma çalışması bu ay başlayacak. Yine tüm köy ve mahalleler bu ay gezilip, sorunlar yerinde incelenecek. Eski dönemden kalma ve yapımı devam eden iki camimiz vardı, iki cami daha bitirdik ve 4'e çıktı. Bağlar Mahallesi ve Mithatpaşa Mahallesinde bulunan bu camilerin bu ay açılışını gerçekleştireceğiz. At terapi ve at müzesi, yeni iş güvenliği ve iş sağlığı, sporcu sağlığı merkezinin projeleri bitti. Bunlar da ihaleye çıkıyor. Artık bu yıl söylenecek bir mazeret yok. Pandemi süreci devam edecek de olsa biz sözümüzü bir an önce tutmak zorundayız. Vatandaşa verdiğimiz her bir sözü tutacağız” ifadelerini kullandı.