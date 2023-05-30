Tarsus Belediyesi'ne ait taşınmazların satışı gerçekleşti

İhale sonucu satışı gerçekleşen 9 taşınmazın şeffaf yönetim anlayışıyla, canlı yayında kamuoyu ile paylaşıldığı belirtildi.

Tarsus'ta yapılması planlanan projelerin, Tarsus Belediyesi tarafından mal ve hizmet alımı için sosyal medya üzerinde kamuoyuyla paylaşılmaya devam ettiği kaydedildi.Tarsus Belediyesi Turuncu Salon'da yapılan satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirildi. Canlı yayında İhale Komisyonu Başkanı Ali Dinsever tarafından yapılan ihale, teklif mektuplarının açılması ile başladı. Gerçekleşen ihalede katılımcıların belgeleri canlı yayında kontrol edildi. Eksiksiz bir şekilde evraklar incelendikten sonra teklifler okundu. Birden fazla teklifin olduğu taşınmazlar için açık artırma yapıldı. Toplamda 65 taşınmazdan 9'unun satış işlemi gerçekleştirildi. Taşınmazların satış işleminin gerçekleştirilmesi ardından ihale sona erdi.