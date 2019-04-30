Tarsus Belediyesi'nin 151. yılında 151 etkinlik yapılacak

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 18'inci Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında, ‘Quartet Mapa' isimli müzik topluluğunun konserini izledi.

Bu yıl 18'incisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler müzikseverle buluşmaya devam ediyor. 2 Mayıs'a kadar sürecek olan festival kapsamında Tarsus ilçesi St. Paul Anıt Müzesi'nde ‘Quartet Mapa' müzik topluluğu konseri düzenlendi.

Programa katılan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus'un 10 bin yıllık bir kent tarihinin olduğunu ifade ederek, “Tarsus Belediyesinin bu yıl 151. yılını kutluyoruz. 151. yılında da elbette 151 tane çok önemli etkinlik yapacağız. Tabi bu etkinlik için sizlere ihtiyacımız var. Tarsus kültürel etkinliklere aç bir kent. Hani Shakespeare'in çok güzel bir oyununda son bir sözü vardı; “Bazı yıkılışlar, büyük kalkışların teşvikçisidir.” Bizim de olaya bakışımız Tarsus için buydu. Kentimizin tanıtımı açısından sportif aktivite ile kültürel etkinlikleri çok önemsiyoruz. Tarsus'un tarihi dokularını tanıtacağız. Bunu hep birlikte başaracağız. İnanın kadim kentimiz her şeyi fazlasıyla hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Avrupa'dan Anadolu'ya klasik müzik ezgileriyle dinleyicileri mest eden müzik topluluğu katılımcıların yoğun ilgisi ile karşılandı. Programında ardından Başkan Dr. Haluk Bozdoğan, solist Hüseyin Ulutaş, Melda Saka, Zeynep Ulutaş ve keman sanatçılarından Yeşim Güner ile Şenzelita Aykanat'a çiçek takdim etti.