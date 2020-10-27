Tarsus Belediyesinin 2021 bütçesi 323 milyon 540 bin TL

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus Belediye Meclisi, 2021 yılı bütçesini 323 milyon 540 bin TL olarak oy birliğiyle kabul etti.

Tarsus Belediyesi Meclis Toplantısının ikinci oturumu Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında yapıldı. Bütçe görüşmelerinin yapıldığı meclis oturumunda, 2021 yılı bütçesinin maddeleri tek tek görüşülerek oylandı. Oylama sonunda 2021 yılı mali bütçesi 323 milyon 540 bin TL olarak tüm meclis üyelerinin verdiği destekle oy birliğiyle kabul edildi.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan meclis üyeleri, 2021 yılı mali bütçesinin hayırlı olmasını dilediler.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan da “Kabul edilen bütçenin şehrimize ve ülkemize hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. Birkaç gün sonra 29 Ekim'i kutlayacağız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97'nci yıl dönümünde butik otel, UNESCO Evi, tanzim mağazası ve turizm danışmanlığının açılışlarını gerçekleştireceğiz. 29 Ekim'i doyasıya kutlayacağız ve doyasıya kutladığımız günde de büyük buluşma ile cumhuriyet yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızın da cumhuriyet yürüyüşüne mutlaka katılmalarını istiyorum” dedi.