Tarsus Belediyesinin 39 iş yerinin kira ihalesi canlı yayınla yapıldı

Tarsus Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait 65 adet taşınmazın 39'unun kira ihalesini gerçekleştirdi. İhaleler, canlı yayında kamuoyu ile paylaşılırken, kalan iş yerleri için önümüzdeki günlerde bir ihale daha gerçekleştirileceği bildirildi.

Tarsus Belediyesinin ‘şeffaf yönetim' anlayışıyla başlattığı canlı yayın uygulamasının kesintisiz devam ettiği belirtildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarsus'un birçok ihtiyacının giderilmesi için yapılan, vatandaşlar kadar firmaların da yoğun ilgiyle izlediği mal ve hizmet alım ihaleleri, youtube ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Belediye salonunda, mülkiyeti belediyeye ait 65 adet taşınmazın 39'unun kiralanması için gerçekleştirilen ve İhale Komisyon Başkanlığını Hakan Yıldırım'ın yaptığı ihalede, teklifler kapalı zarf usulü ile alındı. Daha sonra zarflar açılarak teklifler canlı yayında tek tek okundu. 39 kişi ihale sonucu işletmeleri kiraladı. Geriye kalan iş yerleri için önümüzdeki günlerde bir ihale daha gerçekleştirilecek.

Sosyal medya üzerinden canlı yayınların devam edeceğini söyleyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Kentimiz için aldığımız tüm kararlardan vatandaşlarımızın haberdar olmasını istiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ihaleler, herhangi bir şaibeye neden olmaması açısından tüm ayrıntılarıyla vatandaşımızın tanıklığında gerçekleştiriliyor” dedi.