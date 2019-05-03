Tarsus Belediyesi'nin borcu 97 milyon lira

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediyenin borcunun 97 milyon lira olduğunu belirterek, "Belediye başkanlığına seçildiğim günden beri o dosyaları okudukça gerçekten çok üzülüyorum” dedi.

Tarsus Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantılarının sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınmasının yanı sıra, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde Tarsus Belediyesini temsilen Başkan Bozdoğan'ın görevlendirilmesi ve belediye logosunun alt kısmına ‘kuruluş 1868' ibaresinin eklenmesi kararı, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Meclis gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması ve komisyonlarının belirlenmesinin ardından söz alan Başkan Bozdoğan, belediyeyi 97 milyon 319 bin lira borçla devraldıklarını belirterek, "1 Nisan'da geldiğimiz Tarsus Belediyesi'nin borç listesini önüme getirdiler. İller Bankası'na 30 milyon TL, kamu bankalarına 18 milyon lira, özel bankalara 30 milyon, tedarikçi esnaflara olan borç 13 milyon, muhtelif yani teminat ya da birliklere olan borç ise 4 milyon 769 bin lira. Belediyemizin toplam borcu 97 milyon 319 bin lira” diye konuştu.

“3 aylık, 6 aylık, 2 yıllık ve 5 yıllık plan ve projelerimizi hazırladık"

Bozdoğan, dosyaları tek tek incelediklerini açıklarken, soruşturtma açılacak evrakların olacağını söyledi. Bu çalışmayı halk ve hak için yapmak zorunda olduklarını ifade eden Bozdoğan, “Tarsus halkı fırtınaları değil, bizim bu gemiyi limana nasıl getireceğimizi bekliyor, tertemiz sağlıklı bir şekilde getirmemizi bekliyor. Biz geldiğimiz günün ilk haftası bitiminde bir program planladık. 3 aylık, 6 aylık, 2 yıllık ve 5 yıllık plan ve projemizi hazırladık. Bunu önümüzdeki hafta meclis üyesi

arkadaşlarımızla paylaşıp, İçişleri Bakanlığına göndereceğiz. Bu çalışmaları yaparken de bizlere destek olan üniversitelerden ve bazı siyasi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Akademisyenlerden bilgiler aldık ve bilmediğimiz konuları da onlardan öğrendik” ifadelerini kullandı.

“Sizlerin denetlemesi bizlere daha büyük güç verecek"

Denetleme komisyonlarına da değinen Bozdoğan, “Belediyemizde teftiş kurulu istemesi keşke daha önce de yapılsaydı ama biz hazırız. Zaten farkındaysanız burada kurulmuş birçok komisyonları bizleri denetleyin diye kurduk. 2014 yılında imar betonla ilgili bir komisyon kuruldu, ömrü ne kadar oldu biliyorsunuz. O komisyon 15 gün sonra kapatıldı. Gerekçe olarak da yeminli mali müşavir vardı ve artık başka denetlemeye gerek yok denildi. Şu anda da var ama ben sizin yine de denetlemenizi istiyorum. Çünkü sizin denetlemeniz bizlere daha büyük güç verecek. En azından halkımıza karşı daha şeffaf olmamızı ortaya koyacak. Bundan gurur duyarım. Hiçbir şeyden de kaçtığımız yok. Ve o komisyonlara daha fazlasını da istedik. Bütün müdürlükler çalışmaların hangisi yapılıyorsa yapılsın meclis üyelerimiz ve halkımızın bilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“O dosyaları okudukça çok üzülüyorum"

Belediye başkanlığına seçilmesinin ardından incelediği dosyaları okuduğunda çok üzüldüğünü kaydeden Bozdoğan, yapılan hataları kamuoyuna açtıklarının altını çizdi. Bozdoğan şöyle devam etti; "Ne olursa olsun bu dünyada bırakacağımız tek bir şey vardır, o da dürüstlüktür. Ben kimseyi suçlamak istemiyorum. Ama kimlerin nasıl, niçin hata yaptıklarını da biliyorum. Burada belki de bana soracağınız en önemli soru bankamatik kartları. Evet, biz onları tespit ederken bile bilgisayarda görevli olan arkadaşlarımızdan şunları istedik. Kimler kartlarını okutturmuş, kimler parmaklarını basmış. Sürekli olarak kimler kartlarını okuttu veya okutturdu. Bunları da tek tek tespit ettik. Tespit ettiğimiz arkadaşlarımızı da dinledik. Kamera görüntülerine de baktık. Hala da devam ediyoruz. Elbette ki, bunları sonuç olarak aldığımız raporu meclis üyelerimize ve halkımıza anlatacağız. Bunu yapmak bizim boynumuzun borcu."

"İstihdam sahaları açacağız"

Tarsus Belediyesi'ne 11 bine yakın iş başvurusu olduğunu da açıklayan Bozdoğan, “Belediyeyi bir işveren gibi görüyorlar. Bizim istediğimiz o değil. Biz istihdam sahalarını açacağız. Halkımızı oralara yerleştireceğiz. Belediyede dürüst çalışan, işini yapan insanlara asla dokunmayacağız. Ama işini gerçekten dürüst yapmayan, yanlış yapan insanlara da gereken işlem yapılacaktır. Ben netice olarak sizlerden sadece şunu istiyorum. Siyaset Tarsus ittifakının altında kalsın. Benim sizlerden tek istediğim bana destek vermeniz. Çünkü inanın ki, Tarsus bütün siyasi partilerin üzerindedir. Bu 5 yıl içerisinde de Tarsus'u olması gereken yere getirmek de elbette benim boynumun borcu" dedi.