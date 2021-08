Tarsus Belediyesinin Dijital Sınıf kayıtları 23 Ağustos'ta başlıyor

Tarsus Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve aynı anda binlerce öğrenciye hizmet verecek olan Dijital Sınıf projesi için kayıtlar 23 Ağustos'ta başlıyor. Proje ile 1. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıfların müfredat ve sınav programlarına uygun 2 bin saat ders anlatımı sisteme yüklenecek.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, “Her Mahalleye Okuma Salonu” sloganıyla onlarca okuma salonunu mahallelere kazandıran Başkan Haluk Bozdoğan, öğrencilerin ihtiyaçlarıyla teknolojinin olanaklarını buluşturan bir projeye daha imza attı. Dijital Sınıf adı verilen proje, her eğitim kademesinden öğrencilerin, üniversite adaylarının ve Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) hazırlanan memur adaylarının, özel dershane ya da etüt merkezlerine gitmesine gerek kalmadan ders anlatımı, soru bankası, eşzamanlı online deneme sınavı gibi olanaklardan faydalanmalarını sağlayacak.

Proje kapsamında 1. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıfların müfredat ve sınav programlarına uygun 2 bin saat ders anlatımı sisteme yüklenecek. Öğrenciler bir yandan kendi okullarında derslerine devam ederken bir yandan da diledikleri saatte sisteme girerek Dijital Sınıf derslerini dinleyecek. Böylece öğrenciler etüt yapma şansı yakalayacak, ders konularını pekiştirecek. Öğrenciler cep telefonundan, bilgisayar ya da tabletten bu dersleri takip edebilecek. Sistem her bir öğrenciye kendine özel planlama yapma şansı verecek. Veliler de kendilerine ait bir şifreyle sisteme girerek çocuğunun platformda nasıl vakit geçirdiğini, hangi dersleri takip ettiğini görebilecek.

Dijital Sınıf projesinde ders anlatımının yanı sıra sınavlara hazırlananlara yönelik soru bankası da olacak. 30 bin sorunun yüklendiği sisteme giren öğrenciler diledikleri kadar soru çözebilecek ve böylece test tekniğini de geliştirme şansı bulacak. Bu hizmet KPSS'ye hazırlanan adayları da kapsayacak.

Sistemde ayrıca online deneme sınavları yapılacak. Adaylar, bu sınavlarda Mersin ve Türkiye sıralamasındaki yerlerini görme şansı yakalayacak.

Herkese açık, her öğrenciye özel bir platform

Dijital Sınıf platformunda her öğrencinin kendine özel çalışma odası olacak, çünkü öğrenci tüm eğitim ihtiyaçlarına tek bir panelden ulaşabilecek. Kendisine ait çalışma odası, gittiği her yerde yanında olacak. Dijital TV'nin öğrencilere sunduğu diyetisyen, rehberlik ve psikolojik destekle motivasyonu artacak. Mesleki tanıtım dersleriyle geleceğine yön vermek için bir adım önde olacak. Zaman yönetimini güçlendirmek için okuma hızını geliştireceği paragraf modülünü kullanacak. Adım adım neler yapabileceğini planlayabileceği bir takvim modülüne sahip olacak. Web portalı üzerinden erişebildiği her şeye mobil uygulama üzerinden erişilebilecek.

Önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek Dijital Sınıf uygulamasına cep telefonundan, bilgisayardan ya da tabletten dijitalsinif.tarsus.bel.tr adresine tıklanarak ulaşılabilecek. Dijital Sınıf için kayıtlar 23 Ağustos'ta başlayacak.