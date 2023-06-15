Tarsus Belediyesinin her bütçeye uygun kır düğün salonu açıldı

Tarsus Belediyesi, 'her güne bir açılış' mottosuyla kente değer katan bir çok hizmeti hayata geçirdi. Bu çerçevede, 82 Evler Mahallesi'ndeki Berdan Parkı'nda kır düğün salonu hizmete açıldı. Şehir Park Düğün Salonundan sonra kır düğün konseptini vatandaşların hizmetine sunan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus'a uygun fiyatlı düğün salonlarını kazandırdı. Tarsus Belediyesi, düğün salonunu Tarsuslular için ücretsiz olarak açarken sadece giderler için 3 bin TL ücret talep ediyor.

Tarsus Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Polat, yapılan hizmetlerin önemine değinerek "Hizmet yaparken her daim olmayanı, eksik olanı yapma ve başarması ile kendini kanıtlayan belediyemiz, bugün yine bir ilki yaparak Kır Düğün Salonu'nu benzer örneklerinin en ekonomik ve kullanışlı olanını halkın hizmetine sunacaktır. Eğiten üreten kent anlayışı ile sürdürmüş olduğumuz belediyecilik anlayışımızda, eski binaların yenilenip ve işlev kazanması bizim çok kıymetli" dedi.