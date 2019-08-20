Tarsus Belediyespor, milli basketbolcu Sena Özekli'yi renklerine bağladı

Ligi'nde mücadele edecek olan Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, milli basketbolcu Sena Özekli ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele ederken Adana ASKİ takımına devredilen ve bu yıl Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'ın girişimleriyle yeniden Tarsus'a kazandırılan Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, yeni sezonda 2. Lig'de mücadele edecek.

Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Koç Mustafa Secerlioğlu yönetiminde sürdürülen antrenmanlarda ısınma, savunma ve taktik çalışmalarına ağırlık veriliyor. Yeni sezona iddialı hazırlanan ve kuracağı güçlü kadro ile şampiyonluğu hedefleyen turkuaz-beyazlılar, kadrosuna yeni bir isim daha ekledi. Daha önce Mersin Üniversitesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi takımlarında forma giyen 19 yaşındaki milli basketbolcu Sena Özekli ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Tarsus Belediyespor'da forma giymekten oldukça mutlu olduğunu belirten forvet Sena Özekli, yeni sezonda takımın başarılı olması için elinden geleni yapacağını söyledi.