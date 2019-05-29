Tarsus Devlet Hastanesinin kaba inşaatının yüzde 95'i tamamlandı

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus ilçesinde, temeli geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesinin kaba inşaatının yüzde 95'inin, ince işliğinin ise yüzde 20'sinin tamamlandığı bildirildi.

Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, yazılı bir açıklama yaparak, Tarsus Devlet Hastanesi inşaatında gelinen son durum hakkında bilgi verdi. 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi hizmet binasının inşaatının hızla devam ettiğini belirten Dr. Bahçacı, Mersin'e son 10 yılda yaptıkları sağlık yatırımları ile sağlık alt yapısını tamamen yenilediklerini kaydetti. Bahçacı, “İl merkezimizde ve ilçelerimizde bulunan hastanelerde koğuş sistemi terk edilerek nitelikli yatağa sahip, içinde banyosu, tuvaleti, buzdolabı ve televizyonu bulunan tek veya çift kişilik odalar haline getirdik. Bunun tek istinası Tarsus. Tarsus Devlet Hastanesi şu anda iki ayrı binada Tarsus halkına hizmet veriyor. Yapılan tüm tadilatlara rağmen fiziki olarak vatandaşlarımızın ikinci basamak sağlık hizmeti ihtiyacını karşılamakta zorluklar yaşıyoruz. Uzun yıllardır yapılması planlanan fakat farklı sebeplerle yapımına bir türlü başlanamayan 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi hizmet binasının ihalesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılarak ihaleyi kazanan firmaya yer teslimi yapıldı. 7 Haziran 2018 tarihinde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle temeli atıldı ve inşaat hızla devam ediyor” dedi.

“Kaba inşaatın yüzde 95 i tamamlandı”

İnşaat hakkında teknik bilgiler de veren Bahçacı, “Hastanemiz yaklaşık 72 bin metrekare arsa üzerinde 90 bin metrekare kapalı alana sahip, 6 bloktan oluşacak. Hastanemiz tamamlandığında 72 poliklinik odası, 53 yoğun bakım, 11 ameliyat salonu ve 785 otopark alanıyla hizmet verecek. Yüklenici firma ile yapılan sözleşmeye göre 36 ayda tamamlanması planlanan hastane inşaatında yaptığımız incelemelerde, birinci yılı dolmadan kaba inşaatın yüzde 95 oranında, ince işçilikte ise yüzde 20 civarında tamamlandığını gördük. Muhtemelen önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğinde binayı teslim alıp Tarsus halkının hizmetine sunacağız. Bu bina hizmete girdiğinde Tarsus halkı hak ettiği kaliteli sağlık hizmetini alacaktır” ifadelerini kullandı.