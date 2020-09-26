İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarsus Doğa Parkı, hijyen ve temizlik için pazartesi günleri ziyarete kapatılacak

Tarsus Doğa Parkı, 28 Eylül’den itibaren her pazartesi günü temizlik, yapısal faaliyetler ve dezenfeksiyon işlemleri için ziyarete kapalı olacak.

Tarsus Doğa Parkı, 28 Eylül'den itibaren her pazartesi günü temizlik, yapısal faaliyetler ve dezenfeksiyon işlemleri için ziyarete kapalı olacak.


Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgınının etkisini artırmasıyla birlikte ziyarete kapatılan, yeni normalleşme sürecine geçilmesinin ardından 8 Haziran'dan itibaren kapılarını açan Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Doğa Parkı, hijyen ve temizlik çalışmalarının daha etkili bir biçimde uygulanabilmesi için pazartesi günleri ziyarete kapatılacak.



Sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak zorunlu


Çukurova bölgesinin ilk ve tek doğal hayvan parkı olan Tarsus Doğa Parkında yeni normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte ziyaretler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştiriliyor. Sınırlı sayıda ziyaretçinin kabul edildiği Doğa Parkında ziyaretler, sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak şartı ile kabul ediliyor.


Tarsus Doğa Parkında bulunan hayvanların doğal üreme ve yaşama faaliyetlerine stressiz bir ortamda devam edebilmeleri ve aynı zamanda parkın temizlik, yapısal faaliyetler ve dezenfeksiyon işlemlerinin güvenle sürdürülmesi için 28 Eylül'den itibaren her pazartesi günü parka ziyaretçi kabul edilmeyecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.