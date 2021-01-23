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Tarsus Doğa Parkı tatilde öğrencilere ücretsiz

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkı’nın, yarıyıl tatilinde pandemi kuralları çerçevesinde öğrenciler için ücretsiz ziyaret edilebileceği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkı'nın, yarıyıl tatilinde pandemi kuralları çerçevesinde öğrenciler için ücretsiz ziyaret edilebileceği bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinin başından itibaren alınan tedbirler kapsamında hizmet veren Tarsus Doğa Parkı, yarıyıl tatilinde öğrenciler için açık olacak. Koronavirüs nedeniyle uzun süredir eğitimlerine evden devam eden öğrenciler, 25 Ocak-12 Şubat arasındaki yarıyıl tatilinde Tarsus Doğa Parkı'nı ziyaret edebilecek. Ziyaretler ilk, orta ve lise öğrencileri için Cumhurbaşkanlığı genelgesinde belirlenen 13.00-16.00 saatleri arasında yapılabilecek.


Tarsus Doğa Parkı'na gelenlerin ziyaret öncesi ateş ölçümleri yapılacak. Maskesiz gelenler kabul edilmeyecek. Görevliler, gezi sırasında maske ve mesafe kurallarına uyulması için öğrencilere eşlik edecek.

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