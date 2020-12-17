Tarsus Doğa Parkı ve barınaklar 6 Ocak'a kadar ziyarete kapatıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni normalleşme sürecine geçilmesinin ardından 8 Haziran'dan itibaren kapılarını açan ve maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde hizmet veren Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesine bağlı Tarsus Doğa Parkı ile bakımevleri, korona virüs salgını nedeniyle kasım ayında alınan yeni tedbirler kapsamında yeniden ziyarete kapatıldı. Büyükşehir Belediyesinin virüsün toplum sağlığına oluşturduğu riski en aza indirme ve sosyal izolasyonu sağlama amacıyla aldığı karar doğrultusunda, Doğa Parkı ve bakımevleri 6 Ocak 2021 tarihine kadar ziyaretçi kabul etmeyecek.

Ekipler, ziyaretçi kabul edilmediği süre boyunca detaylı bir şekilde temizlik, dezenfekte ve ilaçlama hizmeti gerçekleştirecek. Ekipler ayrıca farklı türden hayvanların yaşadığı Doğa Parkı ile bakımevlerinin fiziki şartlarının iyileştirilmesi için de çalışmalar yürütecek.