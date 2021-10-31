Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Tarsus Doğa Parkı'nın, yenileme çalışmaları nedeniyle 1-23 Kasım tarihleri arasında ziyarete kapalı olacağı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde bulunan ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Tarsus Doğa Parkı yenileniyor. Doğa Parkı yenileme işlemleri dolayısıyla 1-23 Kasım arası ziyarete kapalı olacak. Tadilat kapsamında, ziyaretçilerin kabul edildiği dış kapı daha modern ve işlevsel hale getirilecek. Ayrıca gezi sırasında ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve kaliteli zaman geçirebilmeleri adına kafeterya yapılacak.