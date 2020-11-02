Tarsus Doğa Parkı'na Ekim ayında 40 binin üzerinde ziyaretçi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan Tarsus Doğa Parkı'nı geride kalan Ekim ayı içerisinde 40 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

Pandemi nedeniyle yaşanan kısıtlamalardan dolayı çocuklarının güzel bir gün geçirmesini isteyen ailelerin yanı sıra Tarsus ve Mersin merkez başta olmak üzere diğer il ve ilçelerden de gruplar halinde Doğa Parkı'na ziyaretler gerçekleştiriliyor.

Çukurova'da tek olmasının yanında, Türkiye'nin sayılı hayvan parklarından biri konumunda olan ve onlarca çeşit hayvanı barındıran Tarsus Doğa Parkı'na büyük bir heyecanla gelen çocuklar ve gençler, sadece belgesellerde veya internet ortamında görebildikleri hayvanları canlı şekilde görmenin mutluluğunu yaşarken, anne, baba veya diğer büyükleri de onların bu sevinçlerine ortak oluyorlar.

Kuş türlerinden Afrika'da yaşayan hayvanlara, balık çeşitlerinden sürüngenlere kadar, farklı ülke ve kıtalardan getirilen hayvanları görmek için, diğer kentlerden turlar şeklinde kafilelerde geliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, çocukların parkta bulunan güzellikleri rahatlıkla görebilmesi adına 0-6 yaş grubuna girişi ücretsiz yaptığı Tarsus Doğa Parkı'nı geride kalan Ekim ayı içerisinde 21 bin 49 sivil vatandaş, 6 bin 118 öğrenci ve 12 bin 979, 0-6 yaş aralığında çocuk olmak üzere toplam 40 bin 146 kişi ziyaret etti.

Özellikle hafta sonları yoğunluğun arttığı Tarsus Doğa Parkı'nda uzman personeller, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda sık sık uyarılarda bulunuyorlar.