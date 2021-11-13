Tarsus Doğa Parkında yenileme çalışmaları sürüyor

Doğa Parkının ana giriş kapısı daha modern ve işlevsel hale getirilirken, Berdan Nehrinin hemen yanında bulunan parkın suya yakın olan bölümüne ise kafeterya yapılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yenileme çalışmaları devam eden Tarsus Doğa Parkı 23 Kasım'a kadar kapalı kalacak. Yıl boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve dünyanın dört bir noktasından getirilen onlarca tür hayvan varlığıyla ilgi odağı olan Tarsus Doğa Parkının ana giriş kapısı, yapılan çalışma ile daha modern ve işlevsel hale getirilecek.

Yenileme işlemleri kapsamında Berdan Nehrinin hemen yanında bulunan Doğa Parkının suya yakın olan bölümüne de ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve kaliteli zaman geçirebilmeleri adına kafeterya yapılıyor. Her iki yapıyla ilgili temel çalışmaları hızla sürüyor.