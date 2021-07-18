Tarsus Doğa Parkı'nın sakinleri buzlu meyve sebze kokteyli ile serinliyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Doğa Parkı'ndaki hayvanlar, sıcak yaz günlerinde yağmur etkisi oluşturan hortum ve buzlu meyve sebze kokteylleri ile serinliyor.

İçerisinde barındırdığı onlarca tür hayvan çeşitliliği ve güzellikleriyle yurt içi ve dışından her yıl binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan canlıların sıcak havadan olumsuz etkilenmemesi için çeşitli serinletme yöntemleri uygulanıyor. Tarsus Doğa Parkı'nın sevimli sakinleri olan halka kuyruklu lemurlardan babunlara, ayılardan midilli atlarına kadar pek çok tür için yetkililer farklı serinletme yöntemleri uyguluyor. Doğa Parkı uzman ekipleri, yapılarına göre bazı hayvanları yapay havuzlara yönlendirerek ya da üzerlerine hortumla yağmurlama yaparak serinletirken, bazılarına ise dondurulmuş meyve ve sebze parçacıklarının bulunduğu kokteyller veriyor. Ekipler bu sayede hayvanların sıcak havada rahatlamalarına imkan sağlıyor.

“Meyve sebze ile beslenen hayvanlar için küçük buzlu kokteyller hazırlıyoruz”

Tarsus Doğa Parkı'nda görevli veteriner hekim Celal Çevirgenoğlu, sıcak havanın etkisini göstermeye başladığını belirterek, "Sıcaklık stresine bağlı olarak hayvanlarımızda beslenme yetersizliği olmasın diyerek bazı tedbirler aldık. Özellikle suyu seven, sudan korkmayan hayvanlarda yağmurlama sistemiyle serinletme uyguluyoruz. Onun haricinde babunlar, lemurlar, ayılar, bu tip meyve sebze ile beslenen hayvanlar için küçük buzlu kokteyller hazırlıyoruz. İçerisinde sevdikleri meyvelerden, sebzelerden oluşan kokteyl oluyor. Yaz sıcaklarını bu şekilde elimine etmeye çalışıyoruz. Onlar da bundan mutlular. Özellikle atlar yıkanmaktan çok hoşlanıyorlar” dedi.